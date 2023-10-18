Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитой над городом ракете

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Над Севастополем, по предварительной информации, была сбита ракета. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев, уточнив, что снаряд был обезврежен в районе Кара-Кобы.

Фото: wikimedia.org

"Никто из людей не пострадал. Никакого повреждения инфраструктуры нет", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Градоначальник добавил, что боевая часть сбитой ракеты упала в поле, где и произошла её детонация. Возгорания на месте происшествия также не произошло, добавил глава города.

Все экстренные службы вернулись на место, однако режим повышенной готовности для них по-прежнему сохраняется. В заключение Развожаев поблагодарил представителей всех задействованных служб за оперативность и слаженность.

Ранее Развожаев проинформировал об отражении атаки воздушных целей российским Черноморским флотом в районе Сухарной балки на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Через полчаса воздушная тревога была отменена.

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