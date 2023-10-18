Губернатор Развожаев рассказал об отражении атаки воздушных целей в Севастополе

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российский черноморский флот проводит отражение атаки целей с воздуха с участием всех экстренных служб, приведённых по этой причине в состояние боевой готовности. Этой информацией поделился губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.

"В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что в районе Сахарной головки видны клубы дыма, туда направляются спасатели.

Городские власти уточняют данные относительно возможных повреждений объектов инфраструктуры. Развожаев призвал жителей Севастополя не паниковать и ожидать информацию только из официальных источников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.