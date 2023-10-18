Российский черноморский флот проводит отражение атаки целей с воздуха с участием всех экстренных служб, приведённых по этой причине в состояние боевой готовности. Этой информацией поделился губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Градоначальник уточнил, что в районе Сахарной головки видны клубы дыма, туда направляются спасатели.
Городские власти уточняют данные относительно возможных повреждений объектов инфраструктуры. Развожаев призвал жителей Севастополя не паниковать и ожидать информацию только из официальных источников.
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