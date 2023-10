Your browser does not support the audio element.

Российский черноморский флот проводит отражение атаки целей с воздуха с участием всех экстренных служб, приведённых по этой причине в состояние боевой готовности. Этой информацией поделился губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: "Russian submarine in Sevastopol (2005-08-040)" by Argenberg is licensed under CC BY 2.0.