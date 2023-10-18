Попавшись на крупной сделке с незаконными веществами, задержанные рассказали о других совершенных преступлениях. Один из случаев ритуальных убийств сектанты осуществили в июне 2016 года, приведя в карельский лес в Медвежьегорском районе свою общую подругу.
Там они совершили убийство с использованием обрядовых ножей, как сообщает argumenti.ru.
Среди обвиняемых Андрей Трегубенко, Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый.
Всего было зарегистрировано три таких эпизода, и все они были связаны с сатанинскими практиками. Прокуратура рассматривает собранный следствием материал как достаточное основание для передачи дела в суд.
Планируется, что слушания проведут в Красногорске, Московская область.
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