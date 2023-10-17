Несколько самарских школьников потеряли сознание во время линейки

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Меры приняты после появления в Сети публикации о попавших в больницу воспитанниках школы села Ташелка.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

По информации авторов резонансного поста, 16 октября дети принимали участие в школьном мероприятии и потеряли сознание. Один из школьников во время падения ударился головой о батарею. Отмечается, что сотрудники школы не удосужились рассказать о случившемся родителям учеников, а помощь была оказана не всем пострадавшим.

"В настоящее время в Тольяттинскую детскую городскую клиническую больницу госпитализировано трое учащихся. Их жизнь вне опасности. Сведения о наличии иных пострадавших детей отсутствуют", — сообщили в прокуратуре Ставропольского района Самарской области.

К проверке прокуратура привлекла представителей Роспотребнадзора. Сотрудники ведомств дадут оценку действиям сотрудников школы.