Меры приняты после появления в Сети публикации о попавших в больницу воспитанниках школы села Ташелка.
По информации авторов резонансного поста, 16 октября дети принимали участие в школьном мероприятии и потеряли сознание. Один из школьников во время падения ударился головой о батарею. Отмечается, что сотрудники школы не удосужились рассказать о случившемся родителям учеников, а помощь была оказана не всем пострадавшим.
"В настоящее время в Тольяттинскую детскую городскую клиническую больницу госпитализировано трое учащихся. Их жизнь вне опасности. Сведения о наличии иных пострадавших детей отсутствуют", — сообщили в прокуратуре Ставропольского района Самарской области.
К проверке прокуратура привлекла представителей Роспотребнадзора. Сотрудники ведомств дадут оценку действиям сотрудников школы.
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