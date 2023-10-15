Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела погибшей дочери

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации, предоставленной отцом погибшей школьницы в Каменске-Уральском, возможно, потребуется провести эксгумацию её тела. Причина этой процедуры связана с назначением более подробных экспертных исследований. До сих пор конкретные детали и характер этих исследований не раскрываются.

Фото: мвд.рф

"Назначена более глубокая экспертиза. Так как материала для анализов недостаточно, возможно, да. Придется, — объяснил он изданию E1.RU.

Напомним, 9 августа девушка вернулась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, вышла на железнодорожной станции и направилась домой в соседний район, однако так и не добралась до места назначения. Её тело было обнаружено позднее в яме у леса.

Ранее отец погибшей выразил мнение, что велосипедист, задержанный полицией, совершил нападение на его дочь. Однако сам подозреваемый утверждает, что он присутствовал при случившемся и лишь попытался забрать мобильный телефон девушки после того, как она упала в яму.

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