Суд не отпустил из СИЗО возможного убийцу 16-летней школьницы в Каменске-Уральском

1:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Свердловской области подтвердил решение оставить Эдуарда Г. под стражей в связи с обвинениями в убийстве 16-летней девушки в городе Каменск-Уральский. Информацию об этом распространила официальная пресс-служба суда. Защита обвиняемого пыталась изменить меру пресечения, предлагая альтернативные варианты, не связанные с содержанием в СИЗО.

Фото: Openverse

Судебное заседание, состоявшееся 15 сентября, не принесло изменений в решение по мере пресечения. Апелляционная жалоба, поданная адвокатом, не получила удовлетворения, и судебное решение осталось в силе, сообщает. Эдуард Г. будет находиться под стражей до 10 октября.

Важно отметить, что трагическое происшествие случилось 9 августа, когда тело девушки было обнаружено в овраге. Поздно вечером того дня она шла пешком домой, а за ней, по некоторым свидетельствам, следовал 35-летний работник местного предприятия, двигаясь на велосипеде, сообщает "Уралинформбюро". По неофициальной информации, мужчина предположительно задушил девушку и украл её мобильный телефон.

На данный момент Г. подозревается в убийстве (согласно части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации) и краже (пункт "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ). Сам обвиняемый утверждает, что не совершал насилия над школьницей и лишь взял её телефон, увидев, что она находится в беспомощном состоянии.

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