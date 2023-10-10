Водитель автомобиля марки "Шевроле", находившийся под воздействием алкогольного опьянения, наехал на мужчину, находившегося на Рижском шоссе в Подмосковье. Эта информация была предоставлена пресс-службой Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области. Инцидент произошёл 6 октября. После столкновения водитель сначала покинул место происшествия, но позднее вернулся и вызвал экстренные службы. По словам представителя агентства, медицинский персонал, прибывший на место, установил смерть пострадавшего, сообщает ТАСС.
Позднее выяснилось, что водителем иномарки был младший сержант полиции, работавший в одном из подразделений Отдела МВД России по Волоколамскому городскому округу. Он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в свободное от службы время. В результате происшествия сотрудник был уволен из органов внутренних дел по соответствующим негативным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с установленной законом процедурой, как сообщили в пресс-службе.
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