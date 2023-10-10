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Под Екатеринбургом найдено тело пропавшей месяц назад 22-летней девушки

Происшествия

В Свердловской области обнаружено тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая пропала чуть больше месяца назад.

Под Екатеринбургом найдено тело пропавшей месяц назад 22-летней девушки
Фото: Openverse

Как сообщает E1.RU, ссылаясь на знакомого семьи погибшей, тело было найдено в водоёме под Екатеринбургом. Во вторник, 10 октября, пройдёт церемония прощания с девушкой.

По информации Ural Mash, спасателям пришлось спуститься на дно заброшенного карьера, чтобы достать тело Махфузахон. Причины смерти уточняются.

В сентябре родители Исмоиловой обратились к следователям с просьбой организовать проверку в отношении молодого человека девушки. Они потребовали расспросить парня на полиграфе, поскольку подозревали его в причастности к исчезновению их дочери.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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