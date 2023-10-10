В Свердловской области обнаружено тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой, которая пропала чуть больше месяца назад.
Как сообщает E1.RU, ссылаясь на знакомого семьи погибшей, тело было найдено в водоёме под Екатеринбургом. Во вторник, 10 октября, пройдёт церемония прощания с девушкой.
По информации Ural Mash, спасателям пришлось спуститься на дно заброшенного карьера, чтобы достать тело Махфузахон. Причины смерти уточняются.
В сентябре родители Исмоиловой обратились к следователям с просьбой организовать проверку в отношении молодого человека девушки. Они потребовали расспросить парня на полиграфе, поскольку подозревали его в причастности к исчезновению их дочери.
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