Родители пропавшей в Екатеринбурге девушки просят проверить её парня на полиграфе

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Родители 22-летней девушки, которая бесследно исчезла в Екатеринбурге в начале сентября, попросили следователей организовать проверку в отношении её парня.

Фото: Официальный сайт МВД России

Как сообщила мать пропавшей, молодой человек может быть причастен к исчезновению её дочери Махфузахон Исмоиловой.

"Я хочу, чтобы он сел на детектор, прошёл", — подчеркнула женщина в интервью Е1.RU.

По её словам, оперативники ещё не предоставляли ей сведения о какой-либо проверке в отношении парня.

Исмоилову в последний раз видели 2 сентября. Она покидала дом в чёрной водолазке, зелёной накидке и брюках. Кроме того, Махфузахон взяла с собой рюкзак. Родственники Исмоиловой получили странные SMS, в которых девушка жаловалась на собственную жизнь.

Ранее в Свердловской области проверили на полиграфе велосипедиста, подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы из Каменск-Уральского.