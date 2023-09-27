Родители 22-летней девушки, которая бесследно исчезла в Екатеринбурге в начале сентября, попросили следователей организовать проверку в отношении её парня.
Как сообщила мать пропавшей, молодой человек может быть причастен к исчезновению её дочери Махфузахон Исмоиловой.
"Я хочу, чтобы он сел на детектор, прошёл", — подчеркнула женщина в интервью Е1.RU.
По её словам, оперативники ещё не предоставляли ей сведения о какой-либо проверке в отношении парня.
Исмоилову в последний раз видели 2 сентября. Она покидала дом в чёрной водолазке, зелёной накидке и брюках. Кроме того, Махфузахон взяла с собой рюкзак. Родственники Исмоиловой получили странные SMS, в которых девушка жаловалась на собственную жизнь.
Ранее в Свердловской области проверили на полиграфе велосипедиста, подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы из Каменск-Уральского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.