Роскосмос заявил, что на МКС из контура радиатора произошла утечка теплоносителя

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о случившейся утечке теплоносителя на Международной космической станции из радиатора, который был доставлен в 2012 году и недавно перемещен космонавтами.

Фото: Openverse

"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году, а установлен при выходе российских космонавтов в открытый космос. Основной контур терморегулирования модуля работает штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент ни экипажу, ни станции не угрожает опасность. Главная оперативная группа управления по анализу текущей ситуации продолжает свою работу, сообщает РИА Новости.

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