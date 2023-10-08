В Мексике умерло 17 человек в ДТП с автобусом

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате аварии, произошедшей утром в пятницу на юге мексиканского штата Оахака, погибли не менее 17 человек, когда автобус, перевозивший 55 мигрантов, в основном граждан Венесуэлы, опрокинулся на 88-м километре шоссе Оахака-Куакнопалан. Об этом сообщает Служба гражданской обороны и управления рисками Мексики.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"По предварительным данным, в результате аварии погибли 17 человек." — сообщается на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Несколько других людей получили ранения в результате этой аварии и им в настоящее время оказывается медицинская помощь. Причины опрокидывания автобуса с мигрантами пока не установлены.

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