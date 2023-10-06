Стали известны обстоятельства пропажи 15-летнего подростка в Тюмени

В Тюмени продолжаются поиски 15-летнего Павла Рюпина, который исчез 20 сентября, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Фото: мвд.рф

Представители ДПСО "ТюменьРегионСпас" рассказали корреспонденту "МегаТюмени" о текущем состоянии поисковых работ. Отмечено, что заявка поступила от полиции, и несмотря на усилия по поиску следов, местонахождение школьника не удается установить. Поисковики активно взялись за отработку свидетелей и распространение информации в социальных сетях.

"В последний раз мальчика видели у ТРЦ 'Сити-Молл' в, скажем так, состоянии измененного сознания. Все сведения мы передаем правоохранителям", — сообщили волонтеры.

Известно, что Павел пропадает не в первый раз, и ранее поисковики уже занимались его поисками примерно год назад, когда подростка удалось отыскать в компьютерном клубе. Возможно, у него есть проблемы в семье, и это может быть причиной частых бегств из дома, сообщает Megatyumen.ru.

"Подросток неоднократно сбегал из дома. Состоит на профилактическом учете. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению его местонахождения", — сообщили в УМВД Тюменской области.

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