Омич, пустивший волну лжеминирований по стране, выступит с последним словом

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьник, распространявший фейковые сообщения пару лет назад, стал фигурантом уголовного дела, которое рассматривают в Советском районном суде 6 октября по статье 207 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Фото: Openverse

История связана с 16-летним подростком, который, по версии следствия, в 2021 году отправил ложные сообщения о минировании в 34 городах России. Он направлял эти сообщения в школы, больницы, городские администрации, а также в муниципальные и федеральные государственные учреждения.

Электронные угрозы из Омска распространялись даже в Мордовию, Магадан, Керчь и Калугу. Идентификация отправителя заняла несколько месяцев. Подросток сопротивлялся при задержании, пытаясь уничтожить устройства, с помощью которых он совершал преступление. Ни одно из его сообщений не подтвердилось, и оперативные службы приезжали на место, чтобы выяснить, что здания не были заминированы.

Сегодня парню также будет предоставлена возможность высказать последнее слово перед судом, сообщает gorod55.ru.

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