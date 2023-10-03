Выбиватель долгов из Киева пропал в Донецке, пытаясь выбить огромный долг и стращая должника "лютыми фото" — сообщает агентство AB News со ссылкой на закрытый украинский чат "Банкротство на Украине" ("Банкрутство в Україні").
По данным ресурса, непризванный на фронт из-за купленного психического "белого билета" коллектор соблазнился возможностью получить аж 460 000 гривен (1,25 млн. рублей) как долю от выбитого частного долга в 1,8 млн. гривен (4.8 млн. рублей).
"Мужчина прислал должнику "лютые" фото, назначил место встречи и не выходит на связь уже 4 месяц" — рассказал кредитор-киевлянин.
Стоит напомнить, что это уже не первый случай.
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