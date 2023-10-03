ABNews: Украинский коллектор пропал, выбивая долг в Донецке

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Выбиватель долгов из Киева пропал в Донецке, пытаясь выбить огромный долг и стращая должника "лютыми фото" — сообщает агентство AB News со ссылкой на закрытый украинский чат "Банкротство на Украине" ("Банкрутство в Україні").

Фото: AB News

По данным ресурса, непризванный на фронт из-за купленного психического "белого билета" коллектор соблазнился возможностью получить аж 460 000 гривен (1,25 млн. рублей) как долю от выбитого частного долга в 1,8 млн. гривен (4.8 млн. рублей).

"Мужчина прислал должнику "лютые" фото, назначил место встречи и не выходит на связь уже 4 месяц" — рассказал кредитор-киевлянин.

Стоит напомнить, что это уже не первый случай.

В 2021 году СМИ сообщали, что украинская семья не может найти мужа и отца — коллектора, который поехал в российский Крым выбивать долг по кредиту "Приватбанка" у бывшего шахтера. Мужчина также присылал семье должника ужасные фото, страшилки и угрозы, а после отписался "я в Крыму" и через два дня пропал. В моргах и больницах семья его не нашла.

В 2015 году еще один выбиватель долгов попытался угрозами заставить жителя Севастополя вернуть кредит. Коллектор даже прислал экс-моряку фото его катера и себя с "коктейлем Молотова" рядом. Однако, моряк позвал друзей и… они отвезли коллектора на границу с Украиной — где тот сразу же был призван в "АТО".

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