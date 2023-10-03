Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сийярто: Венгрия хорошо подготовилась к зиме благодаря поставкам газа из РФ
Российские ученые расследуют загадочный случай с выброшенной на берег косаткой
Как связаны микробы и аллергия: учёные провели эксперименты
Продюсер Разин пообещал тяжёлую судьбу артистам, участвующим в концерте памяти Шатунова
Умерла певица и актриса Патриция Янечкова
FT: Индия потребовала от Канады отзыва около 40 дипломатов
В Хабаровске вынесен приговор лже-медикам по делу о хищении средств у граждан
Профессор Альтштейн: открытие учёных Карико и Вайсмана позволили "обмануть" иммунитет
Эксперимент: в Таиланде слоны решали головоломки, чтобы поесть фруктов

Мужчина из Екатеринбурга пытается взыскать алименты с умершей матери

1:09
Происшествия

В Екатеринбурге 60-летний мужчина предпринял попытку взыскать алименты от своей умершей матери, которая скончалась три года назад. Мужчина вырос с отцом после развода родителей в 1978 году, мать не принимала участие в его воспитании. Отец через суд требовал от бывшей жены выплаты алиментов на ребенка, но она отказалась это делать. Об этом стало известно выросшему сыну недавно.

Мужчина из Екатеринбурга пытается взыскать алименты с умершей матери
Фото: Openverse

По словам пенсионера, сумма долга матери перед ним превышает 400 тысяч рублей. Учитывая, что наследство умершей женщины перешло её внуку (сыну мужчины), тот обратился в суд с требованием взыскать указанную сумму.

Суд, проанализировав представленные материалы, отклонил запрос истца, поскольку не было предоставлено документов, подтверждающих задолженность по алиментам. Тем не менее гражданин из Екатеринбурга выразил намерение продолжить разбирательства, сообщает tagilcity.ru.

Ранее мы писали, что в Хакасии безработная женщина ушла в секту, чтобы не платить алименты. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Последние материалы
Эксперимент: в Таиланде слоны решали головоломки, чтобы поесть фруктов
Рождественская: костный бульон полезен для ЖКТ и эффективен против воспалений
ETNT: учёные США рассказали, что чай защищает организм человека от различных болезней
Расчёты "Бастиона" ТОФ уничтожили у Курил корабль "противника"
WSJ: страны Европы не уверены, что смогут поддерживать Украину без США
ВС РФ пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении
Полковник Макгрегор: ВС РФ подготовили сотни соединений для будущего наступления
CGTN: реакция Глобального Юга на украинский конфликт вызвала недовольство в США
Риттер: Украина может избежать гибели лишь в случае втягивания НАТО в конфликт
ФСБ: житель Камчатки, призывавший к экстремизму, лишён российского гражданства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников