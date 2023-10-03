Мужчина из Екатеринбурга пытается взыскать алименты с умершей матери

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге 60-летний мужчина предпринял попытку взыскать алименты от своей умершей матери, которая скончалась три года назад. Мужчина вырос с отцом после развода родителей в 1978 году, мать не принимала участие в его воспитании. Отец через суд требовал от бывшей жены выплаты алиментов на ребенка, но она отказалась это делать. Об этом стало известно выросшему сыну недавно.

Фото: Openverse

По словам пенсионера, сумма долга матери перед ним превышает 400 тысяч рублей. Учитывая, что наследство умершей женщины перешло её внуку (сыну мужчины), тот обратился в суд с требованием взыскать указанную сумму.

Суд, проанализировав представленные материалы, отклонил запрос истца, поскольку не было предоставлено документов, подтверждающих задолженность по алиментам. Тем не менее гражданин из Екатеринбурга выразил намерение продолжить разбирательства, сообщает tagilcity.ru.

Ранее мы писали, что в Хакасии безработная женщина ушла в секту, чтобы не платить алименты.

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