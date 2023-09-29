Во время задержания украинская чиновница хотела съесть взятку

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Замглавы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области на западе Украины постаралась избавиться от взятки, когда происходило её задержание. Об этом проинформировали в Государственном бюро расследований (ГБР).

Фото: openverse

В ведомстве уточнили, что чиновницу задержали в процессе передачи ей последней суммы денег, которые замглавы комиссии постаралась съесть.

"Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег — съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы", — сказано в сообщении ГБР.

В ведомстве рассказали, что задержанная вместе со своими помощниками приписывала военнообязанным инвалидность, которая освобождала их от мобилизации. За свою помощь члены врачебно-консультационной комиссии брали с желающих по 3,2 тысячи долларов.

Рабочие кабинеты и дома задержанных обыскали, обнаружив у них 30 тысяч долларов, более 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен (1 тысяча долларов) и 520 злотых (118 долларов).

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