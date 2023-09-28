Родители девочки, пострадавшей от систематических оскорблений со стороны мальчика в школе, обратились с жалобой в прокуратуру Карелии, требуя компенсацию морального вреда. В результате проведённой проверки стало известно, что мальчик действительно систематически оскорблял дочь заявительницы в пределах учебного учреждения. Родители были привлечены к ответственности после заседания комиссии по делам несовершеннолетних.
Тем не менее, компенсацию морального вреда получить пострадавшей стороне удалось только через решение суда. Сумма компенсации составила 5 000 рублей, сообщает karelinform.ru.
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