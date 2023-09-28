В Карелии школьника на 5 тысяч оштрафовали за оскорбления одноклассницы

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Родители девочки, пострадавшей от систематических оскорблений со стороны мальчика в школе, обратились с жалобой в прокуратуру Карелии, требуя компенсацию морального вреда. В результате проведённой проверки стало известно, что мальчик действительно систематически оскорблял дочь заявительницы в пределах учебного учреждения. Родители были привлечены к ответственности после заседания комиссии по делам несовершеннолетних.

Фото: openverse.org

Тем не менее, компенсацию морального вреда получить пострадавшей стороне удалось только через решение суда. Сумма компенсации составила 5 000 рублей, сообщает karelinform.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.