Два человека найдены мёртвыми в машине такси, которая была припаркована в восточной части российской столицы, следует из заявления прокуратуры Москвы.
По информации ведомства, автомобиль обнаружили в Измайловском проезде. Отмечается, что в нём находились 26-летний таксист и его 23-летняя знакомая.
Как подчёркивается в Telegram-канале прокуратуры, молодые люди были мертвы, однако их смерть не носила насильственный характер.
В ведомстве добавили, что впервые на трупы наткнулся брат таксиста. После этого он обратился за помощью к правоохранителям. Оперативники устанавливают точные обстоятельства трагедии, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Уфе таксист напал на своего пассажира из-за того, что тот оплатил поездку банковской картой в приложении. Водитель требовал либо совершить наличный платёж, либо перевести деньги на его счёт.
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