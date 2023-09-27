На востоке Москвы в автомобиле такси найдены тела двух человек

Два человека найдены мёртвыми в машине такси, которая была припаркована в восточной части российской столицы, следует из заявления прокуратуры Москвы.

Фото: Официальный сайт МВД России

По информации ведомства, автомобиль обнаружили в Измайловском проезде. Отмечается, что в нём находились 26-летний таксист и его 23-летняя знакомая.

Как подчёркивается в Telegram-канале прокуратуры, молодые люди были мертвы, однако их смерть не носила насильственный характер.

В ведомстве добавили, что впервые на трупы наткнулся брат таксиста. После этого он обратился за помощью к правоохранителям. Оперативники устанавливают точные обстоятельства трагедии, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Уфе таксист напал на своего пассажира из-за того, что тот оплатил поездку банковской картой в приложении. Водитель требовал либо совершить наличный платёж, либо перевести деньги на его счёт.