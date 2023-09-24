Пилоты двух летевших в Москву самолетов увидели беспилотник прямо из кабины

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два пассажирских лайнера, следовавших в Москву, столкнулись с инцидентом, который мог повлечь отказ от посадки в столичных аэропортах из-за обнаруженного рядом с ними беспилотного аппарата, сообщает информационный канал Mash в Telegram.

Фото: Openverse

Как указано в материале Mash, экипажи Airbus A320 и Boeing 738 заметили неопознанный беспилотник бело-голубого цвета непосредственно из кабины.

По информации Mash, пилоты рейса AFL1339, направлявшегося из Минеральных Вод в Москву 23 сентября днем, сообщили о наблюдении за неопределенным объектом, который напоминал "дрон примерно метровой длины, двигавшийся в направлении столицы на высоте примерно 2,6 километра". По данным Mash, беспилотник двигался на более низкой высоте, не представляя угрозы для безопасного продолжения полета.

Согласно данным канала, примерно через 15 минут после этого случая, рейс AFL1269, следовавший из Казани в Москву, также доложил о подобной ситуации, и при этом обошлось без чрезвычайных происшествий.

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