Самокатчик задержан за попытку поджечь военкомат

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове-на-Дону силовики задержали молодого водителя самоката, который предположительно пытался поджечь военкомат. Видеозапись задержания появилась в Интернете, и высказывается предположение, что молодой человек, возможно, действовал по указанию украинских источников. Согласно имеющимся данным, у него были обнаружены бутылки с неизвестной жидкостью, которые он намеревался выбросить в окна военкомата. Во время задержания в его рюкзаке была обнаружена записка с просьбой вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Фото: search Creative Commons

Эта информация пока официально не подтверждена.

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