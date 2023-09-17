Самокатчик задержан за попытку поджечь военкомат

В Ростове-на-Дону силовики задержали молодого водителя самоката, который предположительно пытался поджечь военкомат. Видеозапись задержания появилась в Интернете, и высказывается предположение, что молодой человек, возможно, действовал по указанию украинских источников. Согласно имеющимся данным, у него были обнаружены бутылки с неизвестной жидкостью, которые он намеревался выбросить в окна военкомата. Во время задержания в его рюкзаке была обнаружена записка с просьбой вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Эта информация пока официально не подтверждена.
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