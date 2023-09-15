В Оренбургской области собака загрызла более 30 животных

2:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Бузулукском районе Оренбургской области рассмотрел иск о компенсации ущерба, причиненного собакой, которая атаковала стадо скота. Владелица животных потеряла 20 овец и 14 ягнят.

Фото: Openverse

Этот гражданский иск был подан жительницей Курманаевского района против односельчанина, с которого она просила суд взыскать сумму, чтобы возместить убытки. Эта женщина владеет своим собственным фермерским хозяйством, в котором разводит овец, и это ее единственный источник дохода.

В ночь с 11 на 12 января прошлого года собака соседа попала на пастбище, где находились овцы и ягнята женщины. Животное напало на 20 овец и 14 ягнят, которые получили серьезные травмы и погибли. Общий ущерб, причиненный женщине, составил 205 000 рублей, и она также потеряла ожидаемый доход от продажи мяса этих животных в размере 682 000 рублей.

Сразу же после инцидента, односельчанин признал свою вину и рассказал, что он выпустил собаку на волю вечером, а утром она вернулась, покрытая кровью. Он пообещал убить собаку и продал туши убитого скота за 12 500 рублей. Он предложил эту сумму в качестве компенсации, отказавшись возмещать остальные убытки. Однако пострадавшая женщина отказала, так как была заранее договоренность о более крупной компенсации, и хозяин собаки так и не урегулировал этот вопрос, сообщает 56orb.ru.

Владелица скота требовала компенсацию в размере 249 000 рублей за реальный ущерб, 473 620 рублей за потерянную выгоду, и 27 456 рублей за пользование чужими деньгами, а также 5690 рублей на судебные расходы.

После выслушивания обеих сторон, суд принял решение частично удовлетворить требования пострадавшей. Владелец собаки должен выплатить ей 712 686 рублей. Однако это решение пока не вступило в силу.

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