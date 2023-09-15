В Екатеринбурге до смерти избили участника СВО, приехавшего на похороны брата

В Екатеринбурге неизвестные напали на участника спецоперации, который приехал на похороны брата. Военнослужащий скончался в реанимации от серьёзных травм.

Фото: Openverse

Как сообщает E1.RU, ссылаясь на сестру погибшего Наталью, в начале сентября умер её старший брат, попавший в ДТП. По словам женщины, ещё один брат, Дмитрий Терзи, приехал на похороны из ЛНР.

Женщина добавила, что после церемонии прощания участник СВО сразу начал оформлять документы для возвращения на службу, поселившись в 32-м военном городке.

Наталья подчеркнула: в воскресенье, 10 сентября, 38-летний Дмитрий встречался с родственниками, а затем, вернувшись к своей части, заснул на лавочке, где на него напали неизвестные. Пациента госпитализировали с разорванной селезёнкой, переломанными рёбрами и проткнутым лёгким.

"Вечером во вторник его не стало", — поделилась сестра погибшего.

Она также отметила, что у её брата украли документы. Предварительно, подозреваемого уже задержали.

Ранее участника СВО избили и ранили из оружия в Батайске Ростовской области. В мужчину выстрелили 12 раз. В дальнейшем пострадавшего отправили на экстренную операцию, в ходе которой было изъято пять пуль.