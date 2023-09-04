Участника российской спецоперации, которого избили и ранили из травматического оружия в Батайске Ростовской области, прооперировали. Об этом рассказала мать военнослужащего.
Она поделилась, что во время конфликта возле кафе в её сына выстрелили 12 раз. Как выяснилось, девушка бойца СВО сопроводила его в медучреждение ночью, однако мужчина отказался ложиться в больницу, согласившись лишь на обработку ран. По словам матери военного, утром всё равно было решено вызвать скорую помощь.
"Сразу же на операцию, и изъяли из него пять пуль", — уточнила женщина в беседе с РИА Новости.
Кроме того, она добавила, что её сын, служивший в Сирии, Африке и в зоне СВО, опровергает свою причастность к провоцированию конфликта.
Бойца СВО избили ночью 3 сентября. Военнослужащий ранее заявил, что на него напали 20 человек. По словам пострадавшего, причиной ссоры послужило его участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Следователи завели уголовное дело после этого инцидента.
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