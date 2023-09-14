На выпускающем БМП "Курганмашзаводе" произошел взрыв и пострадали люди

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В цехе Курганского машиностроительного завода, выпускающем боевые машины пехоты (БМП), произошёл взрыв, в результате которого травмы получили двое рабочих.

Фото: Openverse

"В цехе "Курганмашзавода", где собирают боевые машины пехоты, произошёл взрыв паров керосина. Пострадали двое сотрудников завода", — сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.

На самом предприятии пояснили, что причиной инцидента стало нарушение правил безопасности сотрудниками, которые проводили сварочные работы. Оба пострадавших госпитализированы и уже получили всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

"На работу предприятия происшествие не повлияло. Завод работает в штатном режиме", — заверил представитель пресс-службы "Курганмашзавода".

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