Airbus A320 благополучно сел в поле под Новосибирском благодаря плохому чернозёму

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пилотам самолёта Airbus A320 "Уральских авиалиний" удалось успешно посадить воздушное судно в поле под Новосибирском благодаря плохому чернозёму. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Openverse

По сообщению Telegram-канала, пилотам не сразу удалось выбрать подходящее место для посадки. Когда стало ясно, что самолёт не в состоянии долететь до аэропорта, для посадки было выбрано село Каменка Убинского района, однако подходящих для этого полей там не оказалось. Позже выяснилось, что подходящий по площади и качеству поверхности пустырь есть в Московке.

Слой чернозёма в этом месте равен всего 15 см, глубже начинается твёрдая глина.

Журналисты отметили, что если бы слой плодородной почвы был толще, самолёт мог зарыться в него носом, что могло бы обернуться трагедией. И если бы чернозёма было меньше, воздушное судно просто бы разбилось о землю.

В итоге после успешного приземления стало ясно, что Airbus A320 ушёл в землю на глубину 20 см, посадка прошла благополучно, травмирован никто не был.

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