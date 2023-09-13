Пилотам самолёта Airbus A320 "Уральских авиалиний" удалось успешно посадить воздушное судно в поле под Новосибирском благодаря плохому чернозёму. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По сообщению Telegram-канала, пилотам не сразу удалось выбрать подходящее место для посадки. Когда стало ясно, что самолёт не в состоянии долететь до аэропорта, для посадки было выбрано село Каменка Убинского района, однако подходящих для этого полей там не оказалось. Позже выяснилось, что подходящий по площади и качеству поверхности пустырь есть в Московке.
Слой чернозёма в этом месте равен всего 15 см, глубже начинается твёрдая глина.
Журналисты отметили, что если бы слой плодородной почвы был толще, самолёт мог зарыться в него носом, что могло бы обернуться трагедией. И если бы чернозёма было меньше, воздушное судно просто бы разбилось о землю.
В итоге после успешного приземления стало ясно, что Airbus A320 ушёл в землю на глубину 20 см, посадка прошла благополучно, травмирован никто не был.
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