Экс-командир корабля ТУ-134 Николай Кайдалов: почему экипаж Airbus A320 принял решение садиться на поле

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Пилотам пришлось принять решение о вынужденной посадке в поле, так как в аэропорту Омска у них не хватило длины взлетно-посадочной полосы. Исходя из этой ситуации, они решили долететь до аэропорта Новосибирска, но из-за ограниченного количества топлива им пришлось рисковать и совершить посадку на открытой местности. Место для посадки было найдено в районе села Убинское в Новосибирской области, сообщает tmn.aif.ru.

Фото: Openverse

Пилоты, находясь на аварийно-безопасной высоте в 3000–3500 метрах, визуально выбирали подходящее поле. При выборе места они убеждались, что там нет деревьев, линий электропередач или строений, которые могли бы создать опасность при посадке. Если место подходило, самолет выполнял круг над ним, разворачивался и начинал процедуру посадки. Сразу после успешной посадки пассажиров эвакуировали и удаляли от воздушного судна, поскольку наибольшей угрозой в таких ситуациях является возможность взрыва. В этой связи пилоты стремились израсходовать как можно больше топлива до посадки.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Сочи в Омск, столкнулся с неисправностью в гидравлической системе и совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка, и, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.

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