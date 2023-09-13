Эксперт Бедеров: мошенники толкают россиян на теракты разными методами

2:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Всё чаще телефонные мошенники вынуждают россиян совершать серьёзные преступления, сообщает РИА Новости. По их данным, аферисты выбирают в качестве жертв самых разных людей из различных социальных категорий.

Фото: "смартфон и маникюр" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Примером этого может служить случай, произошедший в начале августа в Воронежской области, когда была задержана 24-летняя учительница из школы, которая бросила коктейль Молотова в здание военкомата. Этот поступок педагога вызвал удивление среди её учеников, так как она казалась вполне адекватной.

Полиция отмечает, что мошенники стали действовать с большой активностью, заманивая своих жертв через телефонные разговоры и требуя переводить деньги на "безопасные" счета. Затем они подталкивают людей совершать серьёзные преступления, такие как нападение или угон. Например, если деньги были переведены неизвестному получателю, мошенники утверждают, что эти средства можно вернуть, но для этого нужно наказать их.

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров отмечает, что для вербовки жертв мошенники используют разные методы, включая идеологию, манипуляцию эгоизмом, угрозы и финансовые выгоды. Пенсионеры и молодые люди часто становятся жертвами таких афер.

"Сотрудничество начинают с простых заданий. Затем переходят к более сложным, например, к поджогам", — отмечает специалист.

Представители МВД считают, что наиболее действенный метод борьбы с мошенничеством — профилактика.

"Важно донести до пожилых родителей: если звонят "из банка" или "ФСБ", лучше сразу положить трубку и не вступать ни в какие диалоги. Хорошие психологи на другом конце провода найдут любую возможность зацепить человека", — отмечает полицейский.

По мнению сотрудника правоохранительных органов, "внушаемы в той или иной степени абсолютно все". Этот факт подтверждается случаями, когда даже финансово компетентные специалисты оказывались жертвами аферистов.

Следует отметить, что в соответствии с российским законодательством, любая атака на военные или стратегически важные объекты рассматривается как диверсия или теракт. Это преступление относится к категории особо тяжких и подразумевает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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