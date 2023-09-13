Ракетная атака украинской армии на Севастополь — это теракт и диверсия. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
По его словам, Вооружённые силы РФ сражаются с террористами. Он добавил, что Россия должна окончательно и безоговорочно победить в результате спецоперации. Политик также призвал наказать всех причастных к атаке.
"Это теракт и диверсия", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.
Ранее представители МО России заявили, что в тёмное время суток ВСУ запустили 10 крылатых ракет. Под ударом оказался судоремонтный завод им. Орджоникидзе, расположенный на территории Севастополя.
Как пояснил глава Севастополя Михаил Развожаев, 24 человека получили ранения из-за атаки Киева.
Кроме того, украинские войска направили несколько безэкипажных катеров на корабли российского флота. В результате атаки повреждения получили два судна, которые находились на ремонте. Патрульный корабль РФ "Василий Быков" уничтожил технику ВСУ.
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