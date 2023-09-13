В результате ракетной атаки Киевским режимом на Севастополь пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Из-за удара произошёл пожар на негражданском объекте.
"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода, — сообщил губернатор в своём Telegram-канале. — В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у 4-х — состояние средней степени тяжести".
Как уточнил глава города, всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Причин для паники у горожан нет, резюмировал Развожаев.
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