Возможной целью атаки беспилотного летательного аппарата на Тверскую область мог быть Редкинский химический завод. Об этом пишет telegram-канала SHOT.
Дрон был уничтожен в районе пяти утра, и обломки летательного аппарата упали на территорию завода. По сообщениям, в результате инцидента никто не пострадал.
Редкинский опытный завод специализируется на производстве химической продукции для авиационной и космической промышленности, как указано на его официальном веб-сайте.
Утром 13 сентября власти Тверской области сообщили о том, что беспилотный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Канаковском округе региона. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что удар по Севастополю стал возможен благодаря получению Киевом дальнобойного оружия.
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