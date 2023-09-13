Редкинский химический завод мог стать целью атаки дрона на Тверскую область

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Возможной целью атаки беспилотного летательного аппарата на Тверскую область мог быть Редкинский химический завод. Об этом пишет telegram-канала SHOT.

Фото: Openverse

Дрон был уничтожен в районе пяти утра, и обломки летательного аппарата упали на территорию завода. По сообщениям, в результате инцидента никто не пострадал.

Редкинский опытный завод специализируется на производстве химической продукции для авиационной и космической промышленности, как указано на его официальном веб-сайте.

Утром 13 сентября власти Тверской области сообщили о том, что беспилотный аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Канаковском округе региона. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что удар по Севастополю стал возможен благодаря получению Киевом дальнобойного оружия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.