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В Индонезии спасли орангутанга, которую превратили в секс-рабыню

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Происшествия

В Индонезии нашли самку орангутанга, которая подвергалась насилию в течение нескольких лет. Чтобы освободить её, пришлось прибегнуть к помощи полиции и военных. Об этом рассказало издание Mirror.

Орангутанг по имени Пони долгое время находилась в плену. Её владелец держал животное в качестве секс-рабыни на цепи, регулярно брил и предоставлял её мужчинам для сексуальных услуг за деньги. Зоозащитники не раз пытались освободить обезьяну, однако хозяин не хотел её отпускать. Окончательно спасти животное удалось лишь после вмешательства полиции и военных.

Обезьяну перевели в центр реабилитации. Из-за психологических травм Пони долгое время не могла искать самостоятельно еду. На данный момент она находится в вольере вместе с другими животными. Специалисты ведут наблюдение за её состоянием.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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