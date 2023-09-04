Katadata: российские туристы остаются в Индонезии на самые длительные сроки

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы остаются в Индонезии на самые продолжительные периоды среди всех иностранных посетителей, сообщает Katadata.

Фото: openverse

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле 2023 года средний иностранный турист провел в Индонезии 8,24 дня. Тем временем, российские туристы превзошли всех, задерживаясь в стране в среднем на 46 дней. Этот показатель оказался самым высоким, в то время как путешественники из Гонконга удерживаются в Индонезии в среднем лишь около 2,12 дней.

Согласно данным, в июле 2023 года Индонезию посетили 1,12 миллиона иностранных туристов. Большинство из них прибыли из Малайзии (156 тысяч), Австралии (143 тысячи) и Сингапура (109 тысяч). Россия также внесла свой вклад с 11 тысячами посетителей, как отмечает Katadata.

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Число российских туристов в Индонезии в первом полугодии превысило показатель 2019 года.