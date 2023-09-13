Вооружённые силы Украины попытались атаковать Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В результате удара произошёл пожар на негражданском объекте.
Что конкретно загорелось, губернатор не уточнил.
"ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки", — сообщил глава города.
Пожару присвоили четвёртый класс сложности, на месте работают все экстренные службы. Пока о разрушениях и пострадавших не сообщается.
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