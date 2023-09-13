Губернатор: ВСУ атаковали ракетами Севастополь

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооружённые силы Украины попытались атаковать Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В результате удара произошёл пожар на негражданском объекте.

Фото: Соцсети

Что конкретно загорелось, губернатор не уточнил.

"ПВО отработало. В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки", — сообщил глава города.

Пожару присвоили четвёртый класс сложности, на месте работают все экстренные службы. Пока о разрушениях и пострадавших не сообщается.

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