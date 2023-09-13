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Журналист Боуз: Джонсон виновен в тысячах смертей украинцев

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Мир

План экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по Украине привёл к тому, что гибнут тысячи украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, именно Джонсон убелил лидера Незалежной Владимира Зеленского "бороться" до конца.

Журналист Боуз: Джонсон виновен в тысячах смертей украинцев
Фото: openverse

Как подчеркнул журналист, когда Джонсон ещё занимал пост, была вероятность достигнуть соглашения по Украине мирным путём, но политик не позволил этого сделать.

"Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, этот человек убедил Зеленского отказаться от мирного плана и "бороться дальше", — заявил журналист RT Боуз.

Он подчеркнул, что сейчас Джонсон ушёл с политического поля, а украинцы продолжают гибнуть тысячами.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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