План экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона по Украине привёл к тому, что гибнут тысячи украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, именно Джонсон убелил лидера Незалежной Владимира Зеленского "бороться" до конца.
Как подчеркнул журналист, когда Джонсон ещё занимал пост, была вероятность достигнуть соглашения по Украине мирным путём, но политик не позволил этого сделать.
"Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, этот человек убедил Зеленского отказаться от мирного плана и "бороться дальше", — заявил журналист RT Боуз.
Он подчеркнул, что сейчас Джонсон ушёл с политического поля, а украинцы продолжают гибнуть тысячами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".