Прокуратура запросила 9,5 лет колонии для бывшего зампредседателя Центробанка

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Гособвинение запросило приговор суда к 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима для бывшего зампредседателя Центробанка России Константина Корищенко. Он стоит перед судом по обвинению в хищении 1,4 миллиарда рублей в Инвестбанке, где он ранее занимал должность председателя правления.

Фото: openverse

Дело рассматривается Таганским районным судом Москвы. Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун обвиняются в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации). Согласно следствию, несколько дней до отзыва лицензии у Инвестбанка в декабре 2013 года, Корищенко заключил договор о продаже земельных паев в Истре Московской области в обмен на необеспеченный вексель от московской компании "Зодиак-трейд". Держателем паев от имени иностранной компании был Максим Пальчун. Ущерб составил 1,4 миллиарда рублей.

Обвиняемые были арестованы в июне 2021 года и заключены в СИЗО. Год спустя Мосгорсуд заменил меру пресечения для них на домашний арест. Однако недавно Таганский районный суд принял решение вернуть Константина Корищенко в тюремную камеру из-за нарушения условий домашнего ареста.

Константин Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка России с 2002 по 2008 год, а затем стал президентом Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch и затем перешел в Инвестбанк в 2012 году, сообщает Banki. ru. В Инвестбанке он занимал пост председателя правления и был членом совета директоров до отзыва лицензии у банка. После этого Корищенко преподавал на кафедре Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

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