Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт по фэншуй рассказала, какой фактор важно учесть при выборе квартиры
Певец SHAMAN не выходит на связь после инцидента с обмороком поклонницы на концерте в Санкт-Петербурге
Блогер Даня Милохин экстренно улетел в Дубай после требования призывать его в армию
В офисе Зеленского унизили Китай и Индию, назвав их "странами со слабым интеллектуальным потенциалом"
Путин: результатов у украинского контрнаступления нет, но есть огромные потери
Путин: прекращение военных действий на Украине невозможно, пока Киев пытается наступать
В Киеве назвали ООН и МАГАТЭ фиктивными организациями с "мусорными оценками"
В ХМАО подростки сломали 10-летней девочке позвоночник
В Орске дети из благополучных семей угодили в наркодиспансер

Пассажир самолёта рейса из Сочи в Омск рассказал об аварийной посадке в поле

1:06
Происшествия

Стали известны подробности аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в поле в Новосибирской области. Один из пассажиров по имени Влад, находившийся на борту рейса, поделился своим рассказом об инциденте. Он описал, как сразу почувствовал, что с самолетом что-то не так.

Пассажир самолёта рейса из Сочи в Омск рассказал об аварийной посадке в поле
Фото: openverse

"Вылетаем из Сочи — прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску — снова шумит, звуки какие-то странные издаёт. И мы начинаем опять набирать высоту. Я сразу понял, что что-то не то. Потом летим — говорят: «В Омске плохая погода, мы будем вынуждены посадить самолёт в Новосибирске». А потом посреди пути говорят, что будет вынужденная аварийная посадка", — рассказал Влад.

Несмотря на напряжённую ситуацию, он высоко оценил исключительную работу экипажа воздушного судна, сообщает Om1.ru.

"Экипаж — вообще красавцы, они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали. Я такой радости никогда в жизни не испытывал", — добавил пассажир.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самолёт Сочи-Омск совершил аварийную посадку в поле
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Жертв может быть больше: что случилось с уральской школьницей

В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

У подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Свердловской области из Каменска-Уральского могли быть ещё жертвы
Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево
Эндокринолог Павлова: резкое похудение - возможный признак рака
Скончалась выдающаяся актриса театра, кино и телевидения Мария Скуратова
Переворот в Чили: 50 лет трагедии Рустем Сафронов Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев
"Чувств нет": бывший фаворит Пугачевой раскрыл правду про отношения певицы с Галкиным
Посадка A320 в поле: разбор от КВС, влияние санкций и "живые в мёртвом"
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Уролог Волков дал советы мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией
Последние материалы
Пассажир самолёта рейса из Сочи в Омск рассказал об аварийной посадке в поле
Путин: прекращение военных действий на Украине невозможно, пока Киев пытается наступать
В Киеве назвали ООН и МАГАТЭ фиктивными организациями с "мусорными оценками"
В ХМАО подростки сломали 10-летней девочке позвоночник
В Орске дети из благополучных семей угодили в наркодиспансер
На этом жизнь не заканчивается: казак вернулся на службу после ранения
Пашинян: визит моей жены на Украину "излишне политизируется"
Украинский активист заявил, что бригада ВСУ потеряла 76 солдат за сутки
В Башкирии школьник из мести спалил дом беременной соседки
В России эксперты предложили ввести временное гибридное ОСАГО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников