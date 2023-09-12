Пассажир самолёта рейса из Сочи в Омск рассказал об аварийной посадке в поле

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Стали известны подробности аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в поле в Новосибирской области. Один из пассажиров по имени Влад, находившийся на борту рейса, поделился своим рассказом об инциденте. Он описал, как сразу почувствовал, что с самолетом что-то не так.

Фото: openverse

"Вылетаем из Сочи — прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску — снова шумит, звуки какие-то странные издаёт. И мы начинаем опять набирать высоту. Я сразу понял, что что-то не то. Потом летим — говорят: «В Омске плохая погода, мы будем вынуждены посадить самолёт в Новосибирске». А потом посреди пути говорят, что будет вынужденная аварийная посадка", — рассказал Влад.

Несмотря на напряжённую ситуацию, он высоко оценил исключительную работу экипажа воздушного судна, сообщает Om1.ru.

"Экипаж — вообще красавцы, они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали. Я такой радости никогда в жизни не испытывал", — добавил пассажир.

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Самолёт Сочи-Омск совершил аварийную посадку в поле