Предприниматель из Среднеуральска Свердловской области обратился к правоохранителям с просьбой помочь найти пакет с деньгами, который он случайно выкинул в мусорный бак.
"42-летний владелец компании по недвижке недавно ездил по делам и прихватил с собой 6,3 ляма, чтобы положить на счёт. Деньги засунул под сиденье машины, съездил по магазинам, собрался домой и понял: кэш исчез", — пишет Telegram-канал Ural Mash.
Потерпевший оставил в полиции заявление о пропаже, но позже был вынужден признаться, что сам по случайности выкинул пакет с наличностью в мусорный бак.
Он пояснил, что несколько дней употреблял алкоголь, потому не может вспомнить, где именно это произошло.
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