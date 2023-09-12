Пассажирский самолёт рейсом Сочи — Омск совершил вынужденную посадку в Новосибирской области

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирский самолёт, следовавший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку на землю в районе села Каменки в Новосибирской области. Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС.

Фото: "Airport" by oisa is licensed under CC BY 2.0.

Напоминаем, самолёт, следовавший из Сочи в Омск, активировал сигнал тревоги, согласно данным от сервиса Flightradar. По этим сведениям, воздушное судно изменило свой маршрут, включило код ответчика 7700 (сигнал тревоги), увеличило высоту и направилось в сторону Новосибирска.

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