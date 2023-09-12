Самолёт рейсом Сочи — Омск подал сигнал тревоги и изменил маршрут

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирский самолёт, который следовал из Сочи в Омск, не приземлился в аэропорту назначения и активировал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные от сервиса Flightradar.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Согласно источнику, воздушное судно изменило свой маршрут, включило код ответчика 7700 (сигнал тревоги), увеличило высоту и направляется в сторону Новосибирска.

На данный момент причины произошедшего остаются неизвестными.

Ранее при посадке в аэропорту Новосибирска самолёт с 78 пассажирами на борту получил повреждение шасси из-за невыпуска закрылков.

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