Пассажирский самолёт, который следовал из Сочи в Омск, не приземлился в аэропорту назначения и активировал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные от сервиса Flightradar.

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.