Пассажирский самолёт, который следовал из Сочи в Омск, не приземлился в аэропорту назначения и активировал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные от сервиса Flightradar.
Согласно источнику, воздушное судно изменило свой маршрут, включило код ответчика 7700 (сигнал тревоги), увеличило высоту и направляется в сторону Новосибирска.
На данный момент причины произошедшего остаются неизвестными.
Ранее при посадке в аэропорту Новосибирска самолёт с 78 пассажирами на борту получил повреждение шасси из-за невыпуска закрылков.
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