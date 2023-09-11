В Казани сотрудники МЧС вызволили мальчика, застрявшего в стиральной машине

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из жилых домов Казани ребёнок застрял в стиральной машине. Взрослым пришлось вызывать сотрудников МЧС для спасения несовершеннолетнего.

Фото: openverse.org

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Татарстану, инцидент случился 11 сентября. Отмечается, что спасатели быстро приехали по адресу и вызволили пятилетнего мальчика из "стиралки". В дальнейшем пострадавший был передан медикам для оценки состояния.

В Telegram-канале МЧС появилась видеозапись, на которой продемонстрировано спасение ребёнка. Судя по кадрам, мальчик сильно боялся сломать ногу, поэтому кричал и просил спасателей остановиться. Когда несовершеннолетнего вытащили из стиральной машины, он сразу попросился прилечь.

Ранее стало известно, что на территории Татарстана утонула 14-летняя девочка. Школьница отдыхала на надувном матрасе, который внезапно перевернулся. Родственники не успели её спасти.