В одном из жилых домов Казани ребёнок застрял в стиральной машине. Взрослым пришлось вызывать сотрудников МЧС для спасения несовершеннолетнего.
Как пояснили в пресс-службе МЧС по Татарстану, инцидент случился 11 сентября. Отмечается, что спасатели быстро приехали по адресу и вызволили пятилетнего мальчика из "стиралки". В дальнейшем пострадавший был передан медикам для оценки состояния.
В Telegram-канале МЧС появилась видеозапись, на которой продемонстрировано спасение ребёнка. Судя по кадрам, мальчик сильно боялся сломать ногу, поэтому кричал и просил спасателей остановиться. Когда несовершеннолетнего вытащили из стиральной машины, он сразу попросился прилечь.
Ранее стало известно, что на территории Татарстана утонула 14-летняя девочка. Школьница отдыхала на надувном матрасе, который внезапно перевернулся. Родственники не успели её спасти.
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