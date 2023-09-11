Турист в Индии выпрыгнул из окна номера отеля, испугавшись звука петард

2:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Звуки фейерверков, раздающиеся ночью с четверга на пятницу в Индии, напугали иностранного туриста настолько сильно, что он вынужден был выбраться из окна своего номера в гостинице на втором этаже. Туриста доставили в больницу с переломами конечностей, а местная полиция начала расследование произошедшего.

Фото: openverse.org

По информации Hindustan Times, 33-летний норвежский турист Финн Веттл оказался в госпитале с переломами обеих ног и руки после того, как испугался звуков петард в городе Джайпур на севере Индии, сообщает "ТУРПРОМ". Согласно сообщению полиции, турист принял решение спрыгнуть со второго этажа отеля New Airport Residency, который находится в районе Джавахар-Серкл.

Полицейский, ознакомившийся с инцидентом, поделился следующими деталями:

"Турист прибыл в Джайпур в четверг, 7 сентября, и зарегистрировался в отеле New Airport Residency. Ночью, после того как он услышал звуки петард, разрывающихся в соседнем храме, где отмечался праздник Джанмаштами, он решил прыгнуть с здания отеля."

Медики прибыли на место происшествия, оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в ближайшую больницу. Пока неясно, почему норвежец принял такое опасное для жизни решение, и полиция начала расследование инцидента. Генеральный прокурор Джан Чанд Ядав заявил:

"У норвежца есть трехмесячная виза для посещения Индии. Вопрос о том, почему он спрыгнул вниз, всё еще открыт."

Подобные инциденты с иностранными туристами в Индии вызывают озабоченность и подчеркивают важность обеспечения безопасности и предоставления информации о местных обычаях и праздниках, особенно в периоды повышенной активности. Этот случай напоминает о схожем инциденте, произошедшем в Марокко, когда британские туристы заболели после заражения паразитарной инфекцией в отеле и обратились в суд за компенсацией.

Возможно, норвежец также рассмотрит возможность предъявления исковых требований в связи с полученными травмами и временной потерей.

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Уборка гостиничного номера