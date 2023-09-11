В Петербурге женщина умерла после липосакции в клинике пластической хирургии

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга умерла после липосакции в клинике пластической хирургии. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник.

Фото: openverse.org

По его словам, 5 сентября женщина легла в клинику на операцию по липосакции и омоложению. Операцию ей провели на следующий день, но в ночь с 7 на 8 сентября пациентка почувствовала недомогание.

Её перевели в центр экстренной медицины, где доктора долгое время боролись за жизнь петербурженки, но ночью 9 сентября она всё-таки скончалась.

Точная причина смерти сейчас устанавливается.

Ранее сегодня стало известно, что в Москве 48-летняя женщина умерла после того, как купила арбуз у станции метро.

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