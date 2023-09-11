Жительница Санкт-Петербурга умерла после липосакции в клинике пластической хирургии. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник.
По его словам, 5 сентября женщина легла в клинику на операцию по липосакции и омоложению. Операцию ей провели на следующий день, но в ночь с 7 на 8 сентября пациентка почувствовала недомогание.
Её перевели в центр экстренной медицины, где доктора долгое время боролись за жизнь петербурженки, но ночью 9 сентября она всё-таки скончалась.
Точная причина смерти сейчас устанавливается.
Ранее сегодня стало известно, что в Москве 48-летняя женщина умерла после того, как купила арбуз у станции метро.
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