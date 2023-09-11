Жительница Москвы умерла на следующий день после того, как поела арбуз

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Москвы поела арбуз и умерла на следующий день. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: openverse

По данным издания, случилось всё в московском районе Хамовники 9 сентября. Вечером 48-летняя женщина купила арбуз недалеко от метро, поела дома, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. От вызова скорой помощи она отказалась.

На следующий день женщине стало ещё хуже, родственники всё-таки вызвали "скорую", однако медики не смогли её спасти — она скончалась в своей кровати.

Что именно стало причиной смерти, предстоит установить судмедэкспертам.

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