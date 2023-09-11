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В Красноярском крае в яме нашли тело восьмилетней девочки

1:00
Происшествия

В селе Новобирилюссы Красноярского края было обнаружено тело восьмилетней девочки в яме, предназначенной для установки столбов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В Красноярском крае в яме нашли тело восьмилетней девочки
Фото: мвд.рф

По предварительным данным, 10 сентября 2023 года погибшая девочка ушла погулять с подругой и не вернулась домой.

"Подруга девочки сообщила, что после прогулки она пошла к себе домой, а погибшая девочка осталась гулять на улице", — уточнили в ведомстве.

Тревогу подняла мама девочки и обратилась в полицию, сообщив о пропаже своей дочери. Полицейские, начавшие поиски, обнаружили тело ребёнка в указанной яме, которая находилась недалеко от дома местного жителя. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа СКР. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, проводится процессуальная проверка.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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