Мигрантам в Красноярском крае массово выдают повестки в военкомат

1:39 Your browser does not support the audio element. Россия Урал

В настоящее время в различных городах Красноярского края проводятся полицейские рейды, направленные на выявление "новых граждан" Российской Федерации. Эти рейды связаны с выдачей повесток совместно с военкоматами. Ранее сообщалось, что один такой рейд состоялся в Красноярске, в ходе которого был выявлен 21 "новый гражданин", и 18 из них были вручены повестки в военкомат.

Фото: мвд.рф

Согласно информации, полученной "Проспектом Мира", эти профилактические рейды проводятся не только в Красноярске, но и в других городах региона. Присутствие сотрудников военкомата во время этих операций предназначено для рассмотрения любых случаев, когда могут быть выявлены мигранты, направляющиеся в армию. Однако остается неясным, могут ли "новые граждане", получающие повестки, подлежать мобилизации.

Непроверенные сообщения жителя Канска предполагают, что около 400 мигрантов в городе могут иметь право на мобилизацию. Однако, когда его спросили об этих рейдах и слухах, военный комиссар Канска и Канского района Александр Киселев отказался от комментариев.

В полицейском управлении заявили, что у них нет списков призванных на военную службу мигрантов. "Проспект Мира" также связался с муфтиятом региона, чтобы узнать, осведомлены ли они о ситуации и помогают ли они полиции и военкоматам в выявлении "новых граждан". Ответ муфтията на эти запросы пока не получен, сообщает prmira.ru.

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РЕЙД МИГРАНТОВ В КРАСНОЯРСКЕ! УЗБЕКАМ ТАДЖИКАМ И КЫРГЫЗАМ ВРУЧАЮТ ПОВЕСТКИ В ВОЕНКОМАТ!