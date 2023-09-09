В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, убившему собаку

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Каменском районе местного жителя признали виновным в жестоком обращении с животными. Он убил собаку своей знакомой. Информация предоставлена с ссылкой на старшего помощника городского прокурора Наталью Панину.

Фото: openverse.org

По словам Паниной, Каменским районным судом подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 1 месяц условно.

Инцидент произошел осенью 2022 года, когда местная жительница попросила своего знакомого присмотреть за ее питбулем во время ее отъезда, сообщает "Панорама". Мужчина согласился, но вместо заботы начал жестоко обращаться с животным. Следствие установило, что в определенный момент мужчина вывез пса в лесопосадку, надел на него ошейник, перекинул поводок через ветку дерева и повесил животное.

В суде обвиняемый не смог разъяснить свои мотивы подробно. Он лишь заявил, что хотел посмотреть, как собака будет страдать. Судебно-психиатрическая комиссия экспертов пришла к выводу, что мужчина признан вменяемым.

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