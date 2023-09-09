Житель Курганской области арестован за убийство, совершенное в 1999 году

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Житель Курганской области был арестован за совершение убийства и изнасилование девушки в 1999 году, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: мвд.рф

"Обвиняемому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью "к" статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство с целью утаивания другого преступления или облегчения его совершения, а также сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Весной 1999 года обвиняемый пригласил девушку на встречу на территорию детского сада. Находясь на веранде, 19-летний молодой человек изнасиловал потерпевшую, а затем задушил. Через некоторое время он ушел из региона и проживал в разных частях страны", — говорится в сообщении с уточнением, что обвиняемому была назначена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Отмечается, что следователи установили местоположение мужчины, и он был задержан в Якутии. В ходе допроса обвиняемый признался в совершении преступления.

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