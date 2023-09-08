На 800 тысяч рублей ограбил челябинку находящийся в федеральном розыске альфонс

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столице Южного Урала молодая женщина 1998 года рождения стала жертвой мошенника, с которым она познакомилась онлайн и впоследствии стала жить вместе, сообщило городское УМВД.

Фото: УФСБ В Самарской области

По данным агентства, эти два человека первоначально познакомились онлайн и вскоре начали встречаться. Однако после нескольких встреч мужчина решил вывести отношения на новый уровень и переехал к молодой женщине. К сожалению, всего через неделю отношений и совместного проживания он скрылся с различными вещами из квартиры стоимостью более 800 тысяч рублей.

Полиция быстро установила личность и задержала подозреваемого, который зарегистрировался в гостиничном номере в Екатеринбурге. Было установлено, что этот человек уже находился в федеральном розыске за аналогичные преступления, совершённые в Красноярском крае и Кемеровской области.

Подозреваемый, известный как Альфонс, сейчас находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже, сообщает kursdela.biz.

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