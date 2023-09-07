Губернатор Голубев: упавший в Ростове украинский дрон повредил 10 автомобилей

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о повреждениях, причинённых упавшим в городе украинским дроном.

Фото: Скриншот из видео

По словам губернатора, упавший беспилотник повредил 10 автомобилей, причём один из них полностью сгорел.

"С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна сгорела", — написал Голубев в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в Ростове-на-Дону практически завершили устранять последствия падения дрона: территория приводится в порядок городскими службами, конструкции на зданиях, оказавшиеся в аварийном состоянии, убраны.

Голубев добавил, что три повреждённых здания ремонтируются, а в 20 ранее обесточенных домах снова есть электричество.

Сейчас принимается решение о выдаче компенсаций горожанам, чьё имущество пострадало в результате ЧП.

В ночь на 7 сентября один из двух сбитых над Ростовом-на-Дону украинских беспилотников рухнул в центре города, вызвав повреждения нескольких жилых домов и машин.

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