Неизвестный в военной форме угрожал взорвать пункт помощи участникам СВО в Ростове

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Поступают сообщения об инциденте в Ростове-на-Дону с участием человека, одетого в военную форму, который вел себя агрессивно.

Фото: openverse

По словам очевидцев, этот человек, который, по-видимому, был в состоянии алкогольного опьянения, угрожал взорвать гранату в пункте оказания гуманитарной помощи участникам СВО, а также имел при себе нож. Он потребовал, чтобы свидетели разошлись, прежде чем покинуть место происшествия в неизвестном направлении. В настоящее время полиция разыскивает этого человека, и дальнейшие подробности инцидента выясняются.

Правоохранительные органы на данный момент официально не прокомментировали инцидент, как сообщает rostovgazeta.ru.

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